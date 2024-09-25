Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, температура воздуха будет достигать до +26. По-летнему жарко будет на Юге – +29 градусов.

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Прогноз погоды на 26 сентября

В четверг, 26 сентября, синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую погоду с переменной облачностью. Лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди. Также синоптики прогнозируют грозы.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +12...+17 градусов. На Западе, Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях будет несколько прохладнее – +7...+12 градусов. Днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. Теплее всего будет на Юге, где температура будет по-настоящему летней – до +29 градусов.

Температура в разных городах Украины

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +23...+25;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +24...+26.

Погода 26 сентября
Погода в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра