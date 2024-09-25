Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, температура повітря сягатиме до +26. По-літньому спекотно буде на Півдні – +29 градусів.

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Прогноз погоди на 26 вересня

У четвер, 26 вересня, синоптики прогнозують на більшості територій України суху погоду з мінливою хмарністю. Лише у Вінницькій, Житомирській і Київській, а вночі й у західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі. Також синоптики прогнозують грози.

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде +12...+17 градусів. На Заході, Сході, а також в Сумській та Полтавській областях буде дещо прохолодніше – +7...+12 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де температура буде по-справжньому літньою – до +29 градусів.

Температура у різних містах України

Київ +23...+25;

Ужгород +23…+25;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +23…+25;

Вінниця +23…+25;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +25…+27;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +23…+25;

Суми +22…+24;

Полтава +22…+24;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.



Погода в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру