Украинцам стоит рассчитывать на невероятную летнюю жару. Именно поэтому стоит позаботиться о себе – прикупить себе солнцезащитный крем и не забывать о головном уборе.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 28 июня небо над Украиной будет переменчиво облачным. Преимущественно без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, переменных направлений, скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +14...+19, на побережье морей до +23. Днем же столбики термометра покажут +26...+31.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +28...+30,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львов +28...+30,
  • Ивано-Франковск +29...+31,
  • Тернополь +29...+31,
  • Черновцы +29...+31,
  • Хмельницкий +29...+31,
  • Луцк +29...+31,
  • Ровно +29...+31,
  • Житомир +28...+30,
  • Винница +28...+30,
  • Одесса +27...+29,
  • Николаев +28...+30,
  • Херсон +28...+30,
  • Симферополь +28...+30,
  • Кропивницкий +28...+30,
  • Черкассы +28...+30,
  • Чернигов +28...+30,
  • Сумы +26...+28,
  • Полтава +26...+28,
  • Днепр +28...+30,
  • Запорожье +27...+29,
  • Донецк +26...+28,
  • Луганск +24...+26,
  • Харьков +26...+28.

Погода в Украине на 28 июня 2024 года / Укргидрометцентр