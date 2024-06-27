Українцям варто розраховувати на неймовірну літню спеку. Саме тому варто попіклуватися про себе – прикупити собі сонцезахисний крем та не забувати про головний убір.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 28 червня небо над Україною буде мінливо хмарним. Переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер помірний, змінних напрямків, швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +14...+19, на узбережжі морів до +23. Вдень же стовпчики термометра покажуть +26...+31.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +28...+30,

Ужгород +26..+28,

Львів +28...+30,

Івано-Франківськ +29...+31,

Тернопіль +29...+31,

Чернівці +29...+31,

Хмельницький +29...+31,

Луцьк +29...+31,

Рівне +29...+31,

Житомир +28...+30,

Вінниця +28...+30,

Одеса +27...+29,

Миколаїв +28...+30,

Херсон +28...+30,

Сімферополь +28...+30,

Кропивницький +28...+30,

Черкаси +28...+30,

Чернігів +28...+30,

Суми +26...+28,

Полтава +26...+28,

Дніпро +28...+30,

Запоріжжя +27...+29,

Донецьк +26...+28,

Луганськ +24...+26,

Харків +26...+28.

Погода в Україні на 28 червня 2024 / Укргідрометцентр