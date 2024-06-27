Синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок розповіла, яка буде погода в перший тиждень липня.

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Погода на початок липня в Україні

Експертка зауважила, що в останній тиждень червня у більшості областей переважатиме погода без опадів. Буде тепло й сонячно.

Щодо того, чи варто очікувати, що +30 утримається й наступного тижня, – на початку липня, синоптикиня сказала, що переважно зберігатиметься така є погода.

Однак, там будуть короткочасні дощі. Там більше опадів буде. То під час опадів відчуватиметься трохи прохолоди,

– попередила Діана Кривобок.

Втім, додала, якщо дивитися в цілому, в Україні зберігатиметься така ж сама температура.

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