Синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок розповіла, яка буде погода в перший тиждень липня.
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Погода на початок липня в Україні
Експертка зауважила, що в останній тиждень червня у більшості областей переважатиме погода без опадів. Буде тепло й сонячно.
Щодо того, чи варто очікувати, що +30 утримається й наступного тижня, – на початку липня, синоптикиня сказала, що переважно зберігатиметься така є погода.
Однак, там будуть короткочасні дощі. Там більше опадів буде. То під час опадів відчуватиметься трохи прохолоди,
– попередила Діана Кривобок.
Втім, додала, якщо дивитися в цілому, в Україні зберігатиметься така ж сама температура.
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