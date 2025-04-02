Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также В Украине ощутимо похолодает: когда снизится температура и в каких областях будет мокрый снег
Прогноз погоды на 3 апреля
Синоптики сообщили, что ближайшей ночью на погоду большинства западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей и юго-востока страны еще будут влиять атмосферные фронты, обусловливая небольшой дождь. Днем атмосферное давление будет расти и распогоджуватиметься, только на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны прогнозируют небольшой дождь.
Ветер прогнозируется с севера и северо-востока, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать от +3 до +8 градусов. Ночи в западных областях ожидаются холоднее – +1...+6 градусов. Днем пригреет до +12...+17 градусов, что теплее, чем в среду, 2 апреля. Теплее всего будет на Востоке, где столбики термометров поднимутся до +18 градусов,.
В то же время в Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью опустится около 0, а днем будет достигать +3...+8 тепла.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +14...+16;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Винница +13...+15;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 3 апреля / Карта Укргидрометцентра
К слову, ранее 24 Канал сообщал, какой будет погода в апреле. Так, синоптики рассказали, какой будет средняя температура и стоит ли ожидать жарких дней уже в этом месяце.