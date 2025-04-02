Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 3 квітня
Синоптики повідомили, що найближчої ночі на погоду більшості західних, Вінницької, Житомирської й Київської областей та південного сходу країни ще впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи невеликий дощ. Вдень атмосферний тиск зростатиме і розпогоджуватиметься, лише на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни прогнозують невеликий дощ.
Вітер прогнозується з півночі та північного сходу, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме від +3 до +8 градусів. Ночі у західних областях очікуються холодніші – +1…+6 градусів. Вдень пригріє до +12…+17 градусів, що тепліше, ніж у середу, 2 квітня. Найтепліше буде на Сході, де стовпчики термометрів підіймуться до +18 градусів,.
Водночас у Карпатах очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі опуститься близько 0, а вдень сягатиме +3…+8 тепла.
Якою буде температура в різних містах
- Київ +14...+16;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 3 квітня / Карта Укргідрометцентру
До слова, раніше 24 Канал повідомляв, якою буде погода у квітні. Так, синоптики розповіли, якою буде середня температура та чи варто очікувати спекотних днів вже цього місяця.