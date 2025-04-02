Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Коли буде похолодання в Україні

Синоптикиня розповіла, що за розрахунками на 31 березня, уже на вихідних, 5 – 6 квітня, в Україні очікуються затоки холодного повітря з північного заходу. Додала, переважно це буде стосуватися західних і північних областей, частково центральних.

Відчутне зниження температурних показників. І подекуди навіть по західних і північних областях знову у прогнозі може фігурувати мокрий сніг. Поки місцями. З наближенням цих дат будемо уточнювати, але поки що ось такі синоптичні перспективи,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що певне зниження температури буде по всій території України. По Південному Сходу не таке відчутне.

А ось на Заході й Півночі нічні мінімуми знову можуть десь до нульових температур доходити. Денні максимуми невисокі, але поки що переважно плюсові,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

За попередніми розрахунками, зниження температури, скоріш за все, протримається до 9 квітня.