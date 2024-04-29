В свой последний день апрель обещает быть вежливым. Он готовится устроить очень искреннее и теплое прощание с украинцами. Поэтому завтра мы сможем оставить наши ветровки, весенние плащи дома и смело выходить на улицу в самых футболках, платьях и шортах.

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Тепло и солнечно

30 апреля по всей Украине средняя температура воздуха составит 19 – 21 градус тепла. Ветер не разгонится больше чем 5 – 10 метров в секунду. Дождей и других осадков не прогнозируют. Зато солнышко спокойно будет греть наши лица, беспрепятственно протягивая к ним свои горячие лучи. Все потому, что облаков на небе будет немного.

Завтра погода ни в одном из регионов особо выделяться не будет. Она проявит солидарность. Разве что, прохладнее всего будет на Крымском полуострове. Там столбик термометра не поднимется выше 19 градусов. В Одессе и Черновцах температура будет тоже ниже средней и будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла.

В то же время звание самого теплого региона получит Закарпатье. Так, температура в Ужгороде составит 22 – 24 градуса.

Какая погода в областных центрах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Винница +20...+22
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +21...+23
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +20...+22
  • Чернигов +19...+21
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +20...+22

погода 30 апреля

Прогноз погоды на 30 апреля / Скриншот Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения: что известно

  • 30 апреля будет продолжаться повышение уровней воды и содержание их на высоких отметках на Десне и ее притоке реке Снов и Верхнем Днепре. В пределах Черниговской области вероятно затопление сел.
  • В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук возможно затопление пойменных территорий и сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области.
  • Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
  • Между тем на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.