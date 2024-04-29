У свій останній день квітень обіцяє бути чемним. Він готується влаштувати дуже щире і тепле прощання з українцями. Тому завтра ми зможемо залишити наші вітрівки, весняні плащі вдома і сміливо виходити надвір у самих футболках, платтячках і шортах.

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Тепло і сонячно

30 квітня по всій Україні середня температура повітря становитиме 19 – 21 градусів тепла. Вітер не розгониться більше ніж 5 – 10 метрів на секунду. Дощів та інших опадів не прогнозують. Натомість сонечко спокійно грітиме наші обличчя, безперешкодно простягаючи до них свої гарячі промені. Усе тому, що хмар на небі буде не багато.

Завтра погода в жодному з регіонів особливо не виділятиметься. Вона проявить солідарність. Хіба що, найпрохолодніше буде на Кримському півострові. Там стовпчик термометра не підніметься вище 19 градусів. В Одесі та Чернівцях температура буде теж нижча за середню і коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла.

Водночас звання найтеплішого регіону отримає Закарпаття. Так, температура в Ужгороді становитиме 22 – 24 градуси.

Яка погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +22...+24

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +18...+20

Хмельницький +19...+21

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +18...+20

Миколаїв +21...+23

Херсон +20...+22

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +20...+22

Черкаси +20...+22

Чернігів +19...+21

Суми +19...+21

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +20...+22

Луганськ +20...+22

Харків +20...+22

Прогноз погоди на 30 квітня / Скриншот Укргідрометцентр

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