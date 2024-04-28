Багатьох українців цікавить, чи очікувати на безхмарне небо на Великдень чи, можливо, варто витягнути парасольки. Синоптик Ігор Кібальчич детально розповів, яка ж погода буде в Україні 5 травня.

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Прогноз погоди на Великдень

В деяких областях України у неділю, 5 травня, прогнозують опади. Зокрема, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, окремі грози.

Однак у північних та західних регіонах без істотних опадів. За прогнозом синоптика, вітер буде північної чверті, 7 – 12 метрів на секунду.

Також синоптик розповів, якою буде температура повітря на Великдень.

Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, у північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі від 0 до 3 градусів морозу; вдень від 13 до 18 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 22 градусів тепла,

– спрогнозував Ігор Кібальчич.

Яку погоду очікувати в травні