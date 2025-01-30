Также 31 января прогнозируют туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 31 января
Синоптики рассказали, что ближайшей ночью погоду будет определять поле высокого атмосферного давления со слабым ветром с южных направлений. Именно это станет причиной тумана, который прогнозируют в большинстве областей.
"Днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь", – добавили в Укргидрометцентре.
На остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем прогнозируют 5 – 10 выше нуля.
На юге Украины будет несколько теплее: ночью 2 – 7, а днем 10 – 15 градусов тепла.
Погода 31 января / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +7...+9
- Ужгород +8...+10
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +8...+10
- Ровно +8...+10
- Житомир +7...+9
- Винница +7...+9
- Одесса +6...+8
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +6...+8
- Сумы +6...+8
- Полтава +6...+8
- Днепр +7...+9
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +7...+9