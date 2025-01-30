Також 31 січня прогнозують туман. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 31 січня
Синоптики розповіли, що найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків. Саме це стане причиною туману, який прогнозують у більшості областей.
"Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ", – додали в Укргідрометцентрі.
На решті території України день пройде без опадів.
Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень прогнозують 5 – 10 вище нуля.
На півдні України буде дещо тепліше: вночі 2 – 7, а вдень 10 – 15 градусів тепла.
Погода 31 січня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +7...+9
- Ужгород +8...+10
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +8...+10
- Рівне +8...+10
- Житомир +7...+9
- Вінниця +7...+9
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +12...+14
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +6...+8
- Суми +6...+8
- Полтава +6...+8
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +7...+9