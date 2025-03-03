Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 4 марта
Синоптики отмечают, что завтра будет облачно с прояснениями. Также они указывают, что осадков не будет.
На северо-востоке и востоке страны ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Карпатах 3 – 8 градусов мороза; днем 5 – 10 градусов тепла, на востоке страны 0 – 5 градусов тепла,
– говорится в сообщении.
Температура в городах
- Киев +6 – +8
- Ужгород +7 – +9
- Львов +9 – +11
- Ивано-Франковск +9 – +11
- Тернополь +9 – +11
- Черновцы +9 – +11
- Хмельницкий +8 – +10
- Луцк +8 – +10
- Ровно +9 – +11
- Житомир +7 – +9
- Винница +7 – +9
- Одесса +7 – +9
- Николаев +7 – +9
- Херсон +7 – +9
- Симферополь +5 – +7 +7
- Кропивницкий +7 – +9
- Черкассы +7 – +9
- Чернигов +5 – +7
- Сумы +5 – +7
- Полтава +7 – +9
- Днепр +5 – +7
- Запорожье +6 – +8
- Донецк +3 – +5
- Луганск +2 – +4
- Харьков +2 – +4