В некоторых регионах Украины – первый уровень опасности, то есть желтый. Там будет налипание мокрого снега, гололедица, метель.

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Какая погода будет в регионах Украины

По всей территории Украины прогнозируют облачную погоду, температура воздуха в среднем снизится на несколько градусов.

На юге днем дождь, ночью осадков не будет. Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем – 5 – 10. В Крыму – до 16. Ветер восточный, юго-восточный, до 7 – 12 метров в секунду.

На Севере, а именно в Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура будет морозной – до 7 – 12 градусов в течение суток, в Черниговской и Сумской областях – местами 15 – 20 мороза.

На остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки). Температура ночью и днем от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза,

– рассказали синоптики.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Западе, Центре и Востоке Украины – порывы до 15 – 20 метров в секунду. На дорогах повсюду, кроме Юга, гололедица.

Синоптики предупредили, что 7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей будет:

гололед,

налипание мокрого снега,

метель,

порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В центральных и Донецкой областях – дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга, гололедица.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Фото Укргидрометцентр

В Киевской области облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, до 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток снизится до 7 – 12 градусов мороза, в Киеве – до 8 – 10 градусов мороза.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

7 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. И уровень опасности,

– предупредили синоптики.

Какая погода в городах Украины

Киев – -10...-8

Ужгород – +6...+8

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -3...-1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -3...-1

Луцк – -9...-7

Ровно – -10..-8

Житомир – -10...-8

Винница – -3...-1

Одесса – +7..+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +13..+15

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -11...-9

Сумы – -13...-11

Полтава – -4...-2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +7...+9

Донецк – +1...+3

Луганск – -3...-1

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды на 7 января / Фото Укргидрометцентр.