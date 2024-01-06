В некоторых регионах Украины – первый уровень опасности, то есть желтый. Там будет налипание мокрого снега, гололедица, метель.
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Какая погода будет в регионах Украины
По всей территории Украины прогнозируют облачную погоду, температура воздуха в среднем снизится на несколько градусов.
На юге днем дождь, ночью осадков не будет. Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем – 5 – 10. В Крыму – до 16. Ветер восточный, юго-восточный, до 7 – 12 метров в секунду.
На Севере, а именно в Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура будет морозной – до 7 – 12 градусов в течение суток, в Черниговской и Сумской областях – местами 15 – 20 мороза.
На остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки). Температура ночью и днем от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза,
– рассказали синоптики.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Западе, Центре и Востоке Украины – порывы до 15 – 20 метров в секунду. На дорогах повсюду, кроме Юга, гололедица.
Синоптики предупредили, что 7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей будет:
- гололед,
- налипание мокрого снега,
- метель,
- порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
В центральных и Донецкой областях – дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга, гололедица.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Фото Укргидрометцентр
В Киевской области облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, до 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток снизится до 7 – 12 градусов мороза, в Киеве – до 8 – 10 градусов мороза.
Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.
7 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. И уровень опасности,
– предупредили синоптики.
Какая погода в городах Украины
- Киев – -10...-8
- Ужгород – +6...+8
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – 0...-2
- Тернополь – -3...-1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -3...-1
- Луцк – -9...-7
- Ровно – -10..-8
- Житомир – -10...-8
- Винница – -3...-1
- Одесса – +7..+9
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +13..+15
- Кропивницкий – 0...-2
- Черкассы – -4...-2
- Чернигов – -11...-9
- Сумы – -13...-11
- Полтава – -4...-2
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +1...+3
- Луганск – -3...-1
- Харьков – 0...-2
Прогноз погоды на 7 января / Фото Укргидрометцентр.