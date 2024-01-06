У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Там буде налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина.

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Яка погода буде в регіонах України

На всій території України прогнозують хмарну погоду, температура повітря в середньому знизиться на декілька градусів.

На Півдні вдень дощитиме, вночі опадів не буде. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень – 5 – 10. У Криму – до 16. Вітер східний, південно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду.

На Півночі, а саме у Волинській та Рівненській областях – місцями невеликий сніг. Температура буде морозною – до 7 – 12 градусів протягом доби, в Чернігівській та Сумській областях – місцями 15 – 20 морозу.

На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади). Температура вночі та вдень від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу,
– розповіли синоптики.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. На Заході, Центрі та Сході України – пориви до 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах всюди, крім Півдня, ожеледиця.

Синоптики попередили, що 7 січня у більшості західних, центральних та східних областей буде:

  • ожеледь,
  • налипання мокрого снігу,
  • хуртовина,
  • пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Протягом дня у центральних та Донецькій областях – значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

Погода в Україні 7 січня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Фото Укргідрометцентр

У Київській області хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби знизиться до 7 – 12 градусів морозу, у Києві – до 8 – 10 градусів морозу.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині.

7 січня на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. І рівень небезпечності,
– попередили синоптики.

Яка погода в містах України

  • Київ – -10...-8
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – -3...-1
  • Івано-Франківськ – 0...-2
  • Тернопіль – -3...-1
  • Чернівці – -1...+1
  • Хмельницький – -3...-1
  • Луцьк – -9...-7
  • Рівне – -10..-8
  • Житомир – -10...-8
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +7..+9
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +7...+9
  • Сімферополь – +13..+15
  • Кропивницький – 0...-2
  • Черкаси – -4...-2
  • Чернігів – -11...-9
  • Суми – -13...-11
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – +2...+4
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – -3...-1
  • Харків – 0...-2

Погода в Україні 7 січня
Прогноз погоди на 7 січня / Фото Укргідрометцентр