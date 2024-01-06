У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Там буде налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина.
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Яка погода буде в регіонах України
На всій території України прогнозують хмарну погоду, температура повітря в середньому знизиться на декілька градусів.
На Півдні вдень дощитиме, вночі опадів не буде. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень – 5 – 10. У Криму – до 16. Вітер східний, південно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду.
На Півночі, а саме у Волинській та Рівненській областях – місцями невеликий сніг. Температура буде морозною – до 7 – 12 градусів протягом доби, в Чернігівській та Сумській областях – місцями 15 – 20 морозу.
На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади). Температура вночі та вдень від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу,
– розповіли синоптики.
Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. На Заході, Центрі та Сході України – пориви до 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах всюди, крім Півдня, ожеледиця.
Синоптики попередили, що 7 січня у більшості західних, центральних та східних областей буде:
- ожеледь,
- налипання мокрого снігу,
- хуртовина,
- пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Протягом дня у центральних та Донецькій областях – значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Фото Укргідрометцентр
У Київській області хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби знизиться до 7 – 12 градусів морозу, у Києві – до 8 – 10 градусів морозу.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині.
7 січня на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. І рівень небезпечності,
– попередили синоптики.
Яка погода в містах України
- Київ – -10...-8
- Ужгород – +6...+8
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – 0...-2
- Тернопіль – -3...-1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -3...-1
- Луцьк – -9...-7
- Рівне – -10..-8
- Житомир – -10...-8
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +7..+9
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +13..+15
- Кропивницький – 0...-2
- Черкаси – -4...-2
- Чернігів – -11...-9
- Суми – -13...-11
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – -3...-1
- Харків – 0...-2
Прогноз погоди на 7 січня / Фото Укргідрометцентр