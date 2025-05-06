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Погода на 7 мая

В среду, 7 мая, прогнозируют кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы. Только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков.

Ветер будет северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов; на остальной территории ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса, на юго-востоке страны до 25 градусов.