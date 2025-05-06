Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 7 мая
В среду, 7 мая, прогнозируют кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы. Только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей будет без осадков.
Ветер будет северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов; на остальной территории ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса, на юго-востоке страны до 25 градусов.
Температура в крупных городах
- Киев +15 – +17
- Ужгород +14 – +16
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +13 – +15
- Тернополь +12 – +14
- Черновцы +13 – +15
- Хмельницкий +14 – +16
- Луцк +13 – +15
- Ровно +13 – +15
- Житомир +14 – +16
- Винница +15 – +17
- Одесса +17 – +19
- Николаев +17 – +19
- Херсон +20 – +22
- Симферополь +21 – +23
- Кропивницкий +14 – +16
- Черкассы +15 – +17
- Чернигов +14 – +16
- Сумы +13 – +15
- Полтава +17 – +19
- Днепр +18 – +20
- Запорожье +21 – +23
- Донецк +21 – +23
- Луганск +21 – +23
- Харьков +17 – +19
Погода на 7 мая / Карта Укргидрометцентра