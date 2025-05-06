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Погода на 7 травня

В середу, 7 травня, прогнозують короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози. Лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей буде без опадів.

Вітер буде північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів; на решті території вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси, на південному сході країни до 25 градусів.