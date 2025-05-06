Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Сніг в Україні
Найближчими днями в Україні будуть дощі. Так, 6 травня, окрім Південного Сходу, у середу на більшій частині території короткочасні опади, на Півдні та Сході подекуди з грозами.
Уночі +8 – +13 градусів, але в західних і північних областях +4 – +9 градусів. Удень +11 – +18 градусів, на Сході й Південному Сході +19 – +25 градусів.
Мокрий сніг очікується в Україні вже 8 травня. Однак, наразі його прогнозують лише в Карпатах. До речі, вночі на Півночі на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси.
У четвер на Закарпатті, Прикарпатті, Сході й Південному Сході короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вночі +1 – +8 градусів, удень +12 – +19.
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Погода на місяць
- Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що у травні середньомісячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів.
- "Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – наголосила синоптикиня.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 35 – 76 міліметрів, у Карпатах і місцями на Прикарпатті 88 – 138 міліметрів, що в межах норми.
- Абсолютний мінімум, який фіксували в Україні за всю історію спостережень, у травні становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.
- Абсолютний максимум у травні сягав +30 – +37 градусів. На Одещині, Луганщині й у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.