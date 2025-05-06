Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Найближчими днями в Україні будуть дощі. Так, 6 травня, окрім Південного Сходу, у середу на більшій частині території короткочасні опади, на Півдні та Сході подекуди з грозами.

Уночі +8 – +13 градусів, але в західних і північних областях +4 – +9 градусів. Удень +11 – +18 градусів, на Сході й Південному Сході +19 – +25 градусів.

Мокрий сніг очікується в Україні вже 8 травня. Однак, наразі його прогнозують лише в Карпатах. До речі, вночі на Півночі на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси.

У четвер на Закарпатті, Прикарпатті, Сході й Південному Сході короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вночі +1 – +8 градусів, удень +12 – +19.

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