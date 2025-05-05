Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Грози в Україні

Так, 5 травня на Закарпатті, Одещині й більшості центральних областей грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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В яких областях будуть грози 5 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 6 травня в Україні, крім Південного Сходу, 7 травня на більшій частині території короткочасні дощі, на Півдні та Сході місцями з грозами. Уночі +8 – +13 градусів, у західних і північних областях +4 – +9 градусів, удень +11 – +18, тим часом на Сході й Південному Сході +19 – +25 градусів.

У четвер, 8 травня, на Закарпатті, Прикарпатті, Сході та Південному Сході короткочасні дощі, подекуди грози. У Карпатах узагалі дощ з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Уночі +1 – +8 градусів, однак, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Удень +12 – +19 градусів.

Сильно вітру найближчими днями не прогнозують. Буде північно-східний і північний, 5 – 10 метрів на секунду.