Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Грозы в Украине

Так, 5 мая на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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В каких областях будут грозы 5 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, 6 мая в Украине, кроме Юго-Востока, 7 мая на большей части территории кратковременные дожди, на Юге и Востоке местами с грозами. Ночью +8 – +13 градусов, в западных и северных областях +4 – +9 градусов, днем +11 – +18, тем временем на Востоке и Юго-Востоке +19 – +25 градусов.

В четверг, 8 мая, на Закарпатье, Прикарпатье, Востоке и Юго-Востоке кратковременные дожди, местами грозы. В Карпатах вообще дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ночью +1 – +8 градусов, однако, в северной части на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Днем +12 – +19 градусов.

Сильно ветра в ближайшие дни не прогнозируют. Будет северо-восточный и северный, 5 – 10 метров в секунду.