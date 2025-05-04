Синоптики попереджали про негоду заздалегідь. Але фото та відео погодного явища все одно вражають. До речі, негода накрила і Захід України. Зокрема, Прикарпаття та Львівщину засипало градом.

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Фото та відео грози в Києві 4 травня

Столиця велика, тож десь дощ трохи накрапав, а десь вирувала справжня негода. Особливо гарно було милуватися грозою з високих поверхів.

Жителі лівого берега Києва змогли відчути вповні небезпечну красу громовиці / Фото кореспондентів 24 Каналу

Очевидці діляться враженнями від грози в Києві сьогодні: дивіться відео

На деяких роликах добре помітно, як буря поступово вщухає і йде вдалечінь.

Гроза у Києві сьогодні: відео кореспондентів 24 Каналу

Ті ж, хто наважився гуляти в грозу, зробив направду апокаліптичні кадри. Здається, що це зловісні декорації до якогось фільму.

Грозовий Київ неймовірно гарний / Фото кореспондентів 24 Каналу

Цікаво, що 4 травня Олексій Арестович повідомив, що в його літак ударила блискавка. Він додав, що 5 років тому блискавка вдарила в дах навісу на його дні народження.

Його вже потролив Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації.

"Я сьогодні також блискавку зловив. Правда, в мене відео є", – написав посадовець.

Андрій Коваленко фільмує грозу: дивіться відео

Оскільки на 5 травня дощі з грозами мають бути чи не по всій Україні, слід дотримуватися правил поведінки під час грози.