Синоптики попереджали про негоду заздалегідь. Але фото та відео погодного явища все одно вражають. До речі, негода накрила і Захід України. Зокрема, Прикарпаття та Львівщину засипало градом.
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Фото та відео грози в Києві 4 травня
Столиця велика, тож десь дощ трохи накрапав, а десь вирувала справжня негода. Особливо гарно було милуватися грозою з високих поверхів.
Жителі лівого берега Києва змогли відчути вповні небезпечну красу громовиці / Фото кореспондентів 24 Каналу
Очевидці діляться враженнями від грози в Києві сьогодні: дивіться відео
На деяких роликах добре помітно, як буря поступово вщухає і йде вдалечінь.
Гроза у Києві сьогодні: відео кореспондентів 24 Каналу
Ті ж, хто наважився гуляти в грозу, зробив направду апокаліптичні кадри. Здається, що це зловісні декорації до якогось фільму.
Грозовий Київ неймовірно гарний / Фото кореспондентів 24 Каналу
Цікаво, що 4 травня Олексій Арестович повідомив, що в його літак ударила блискавка. Він додав, що 5 років тому блискавка вдарила в дах навісу на його дні народження.
Його вже потролив Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації.
"Я сьогодні також блискавку зловив. Правда, в мене відео є", – написав посадовець.
Андрій Коваленко фільмує грозу: дивіться відео
Оскільки на 5 травня дощі з грозами мають бути чи не по всій Україні, слід дотримуватися правил поведінки під час грози.