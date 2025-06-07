По сравнению с прошлыми днями для части областей столбики термометров будут еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, ночью на северо-западе страны, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях будут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможны град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В то же время в других регионах синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в основном в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по Украине будет высокой.

Температура ночью будет от 17 до 22 градусов тепла, днем будет колебаться от 29 до 34 градусов тепла. На юго-востоке страны местами сильная жара от 35 до 37 градусов тепла. В северо-западной части 23 – 28 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +32...+34;

Ужгород +28...+30;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +29...+31;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +28...+30;

Луцк +25...+27;

Ровно +25...+27;

Житомир +27...+29;

Винница +29...+31;

Одесса +29...+31;

Николаев +31...+33;

Херсон +32...+34;

Симферополь +32...+34;

Кропивницкий +31...+33;

Черкассы +31...+33;

Чернигов +31...+33;

Сумы +31...+33;

Полтава +31...+33;

Днепр +33...+35;

Запорожье +32...+34;

Донецк +33...+35;

Луганск +33...+35;

Харьков +32...+34.



Прогноз погоды на 7 июня 2025 года / Фото Укргидрометцентра