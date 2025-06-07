По сравнению с прошлыми днями для части областей столбики термометров будут еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, ночью на северо-западе страны, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях будут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможны град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду.
В то же время в других регионах синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в основном в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по Украине будет высокой.
Температура ночью будет от 17 до 22 градусов тепла, днем будет колебаться от 29 до 34 градусов тепла. На юго-востоке страны местами сильная жара от 35 до 37 градусов тепла. В северо-западной части 23 – 28 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +32...+34;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +29...+31;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +28...+30;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +27...+29;
- Винница +29...+31;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +32...+34;
- Симферополь +32...+34;
- Кропивницкий +31...+33;
- Черкассы +31...+33;
- Чернигов +31...+33;
- Сумы +31...+33;
- Полтава +31...+33;
- Днепр +33...+35;
- Запорожье +32...+34;
- Донецк +33...+35;
- Луганск +33...+35;
- Харьков +32...+34.
Прогноз погоды на 7 июня 2025 года / Фото Укргидрометцентра