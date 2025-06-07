У порівнянні з минулими днями для частини областей стовпчики термометрів будуть ще вищими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, уночі на північному заході країни, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах можливі град, шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Водночас в інших регіонах синоптики опадів не прогнозують. Вітер рухатиметься здебільшого у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по Україні буде високою.

Температура вночі буде від 17 до 22 градусів тепла, вдень коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла. На південному сході країни місцями сильна спека від 35 до 37 градусів тепла. У північно-західній частині 23 – 28 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +32...+34;

Ужгород +28...+30;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +28...+30;

Тернопіль +29...+31;

Чернівці +28...+30;

Хмельницький +28...+30;

Луцьк +25...+27;

Рівне +25...+27;

Житомир +27...+29;

Вінниця +29...+31;

Одеса +29...+31;

Миколаїв +31...+33;

Херсон +32...+34;

Сімферополь +32...+34;

Кропивницький +31...+33;

Черкаси +31...+33;

Чернігів +31...+33;

Суми +31...+33;

Полтава +31...+33;

Дніпро +33...+35;

Запоріжжя +32...+34;

Донецьк +33...+35;

Луганськ +33...+35;

Харків +32...+34.



Прогноз погоди на 7 червня 2025 року / Фото Укргідрометцентру