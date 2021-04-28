Цьогоріч погода та Пасху та травневі свята порадує укранців. Температура повітря сягатиме +20 градусів та навіть більше. Однак подекуди можливі дощі.

Останній місяць весни розпочнеться з теплої погоди. 1 – 2 травня температура становитиме +18...+20 градусів. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До речі Тепло та нічні заморозки: якою буде погода у травні

Однак на Пасху можливі дощі

За словами синоптика, на Великдень можуть бути дощі. Щоправда, подекуди та невеликі. Зокрема, у Київській області. Вже 5 травня температура знизиться до +14...17 градусів. Навіть можливі легкі нічні заморозки – 7 травня.

Однак вже до 9 травня поступово теплішатиме. Хоча в цей період також можливі опади. Вже після 10 травня варто чекати +21 градус.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Припускають, що на Великдень Україну можуть охопити грози. Сухо буде лише на Сході та частині Півдня. Однак стовпчики термометрів підійматимуться доволі високо. Найхолоднішу погоду прогнозують на Львівщині та Волині – +14...+16 градусів. Натомість на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині буде до +26. У Києві – +20...+22.

Зверніть увагу! Найтепліше буде, в кінці травня – до +28 градусів. Тож можна очікувати, що літо прийде вчасно.



Погода 2 травня / Карта Укргідрометцентру