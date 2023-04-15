Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Преимущественно на улице облачно, но с прояснением.

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Прогноз погоды на 16 апреля.

В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей выпадет небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории существенных осадков не будет.

Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла, только в восточной части и в Карпатах 0-5 градусов. Днем украинцев температура порадует, синоптики прогнозируют 11 – 16 градусов, а на Закарпатье и в Крыму до +20.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, однако днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов тепла. В Киеве же ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем 13 – 15 градусов.

Погода днем в воскресенье в областных центрах

  • Киев – +13…+15
  • Ужгород – +18…+20
  • Львов – +17…+19
  • Ивано-Франковск – +15...+17
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +14…+16
  • Ровно – +15...+17
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +14…+16
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +13...+15
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +12...+14