Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Преимущественно на улице облачно, но с прояснением.

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Прогноз погоды на 16 апреля.

В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей выпадет небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории существенных осадков не будет.



Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла, только в восточной части и в Карпатах 0-5 градусов. Днем украинцев температура порадует, синоптики прогнозируют 11 – 16 градусов, а на Закарпатье и в Крыму до +20.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, однако днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов тепла. В Киеве же ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем 13 – 15 градусов.

Погода днем в воскресенье в областных центрах