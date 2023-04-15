Вітер в Україні буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Переважно на вулиці буде хмарно, але з проясненням.

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Прогноз погоди на 16 квітня

У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі й в більшості північних та центральних областей випаде невеликий, місцями помірний дощ. На решті території істотних опадів не буде.



Температура вночі в середньому коливатиметься в межах 3 – 8 градусів тепла, лиш у східній частині та в Карпатах 0 – 5 градусів. Натомість вдень українців температура потішить, синоптики прогнозують 11 – 16 градусів, а на Закарпатті та в Криму до +20.

Прогноз погоди на Київщині

У Києві та в Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий дощ, проте вдень без істотних опадів. Температура по області вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 11 – 16 градусів тепла. Натомість у Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів.

Погода вдень в неділю в обласних центрах