В последнее время весна не радует украинцев погодой. Она поливает их дождями и снегом. Не очень "весенним" будет и вторник, 18 марта, передает 24 Канал.

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Какой погода будет в Украине 18 марта

Так, в этот день средняя температура воздуха по Украине составит 2 – 4 градуса тепла днем и 3 – 5 градусов мороза ночью. Над всеми регионами будут висеть облака, из-за которых время от времени будет выглядывать солнышко.

Немного выше температурные показатели будут в центральных, южных и восточных областях. Днем там можно ожидать от 3 до 7 градусов тепла.

На большей части Украины осадков не прогнозируют. Впрочем, на несколько регионов снова ждет мокрый снег. Это Сумщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Херсонщина, Запорожье, Донецкая область, Луганщина, Крым.

Обратите внимание! Синоптики рассказали, с какой даты наступит потепление.

Отметим, что 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Это первый уровень опасности.

Между тем в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Какой будет погода в крупнейших городах

Киев +2...+4;

Ужгород +4...+6;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +2...+4;

Винница +3...+5;

Одесса +5...+7;

Николаев +4...+6;

Херсон +4...+6;

Симферополь +4...+6;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +2...+4;

Сумы +2...+4;

Полтава +3....+5;

Днепр +3....+5;

Запорожье +5...+7;

Донецк +3...+5;

Луганск +4...+6;

Харьков +3...+5;

Прогноз погоды на 18 марта / Скриншот Укрогидрометцентр