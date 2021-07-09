Всю Украину охватила настоящая летняя жара – с высокими температурами и палящим солнцем.

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Прогноз погоды на субботу, 10 июля

В субботу горячее всего будет на Востоке и Юге – +31... +34 градуса, на жителей западных областей ожидает немного более свежая погода – +28... +31 градус.

Везде будет светить солнце, дожди и грозы возможны лишь в нескольких областях:

Закарпатской,

Львовской,

Волынской,

Ивано-Франковский,

Тернопольской.



Прогноз погоды на 10 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на воскресенье, 11 июля

В воскресенье жара сохранится, а температура воздуха останется почти неизменной. Зато осадки покинут несколько областей. Дожди могут пройти только на Прикарпатье и Львовщине.



Прогноз погоды на 11 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Из-за жары будет пожарная опасность

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину пришел антициклон, который обеспечит почти по всей территории Украины погоду без дождей. По ее словам, жара сохранится до конца следующей недели. А ближайший дождь будет освежать украинцев уже 12 июля.

Однако в ближайшие выходные украинцам следует помнить о росте пожарной опасности.