Так, пройдут дожди, а кое-где и грозы. Где именно ждать осадков, передает 24 Канал.

Кстати Синоптик сказал, будет ли еще сильное похолодание в апреле

На выходных будут дожди и грозы

Синоптики отмечали, что ночью субботы без осадков. Однако, днем все изменится.

В Украине, кроме юго-восточной части, в воскресенье в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Обратите внимание Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать

Прогноз погоды на 6 апреля / Скриншот с Укргдирометцентра

Добавили, что уже в понедельник снова без осадков. В ближайшие трое суток ветер будет преимущественно юго-восточный и западный, 3 – 10 метров в секунду.

Ночью в Украине 3 – 9 тепла, однако, 6 апреля в восточных и Сумской областях лишь 0 – 5 градусов. Днем 13 – 19. Более того, 6 апреля на Юге, 7 апреля на Закарпатье, 8 апреля в Украине 17 – 22 градуса.

Тем временем на высокогорье Карпат ночью 0 – 6 тепла, днем только 5 – 12 градусов.