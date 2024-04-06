Так, пройдут дожди, а кое-где и грозы. Где именно ждать осадков, передает 24 Канал.
Кстати Синоптик сказал, будет ли еще сильное похолодание в апреле
На выходных будут дожди и грозы
Синоптики отмечали, что ночью субботы без осадков. Однако, днем все изменится.
В Украине, кроме юго-восточной части, в воскресенье в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Обратите внимание Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать
Прогноз погоды на 6 апреля / Скриншот с Укргдирометцентра
Добавили, что уже в понедельник снова без осадков. В ближайшие трое суток ветер будет преимущественно юго-восточный и западный, 3 – 10 метров в секунду.
Ночью в Украине 3 – 9 тепла, однако, 6 апреля в восточных и Сумской областях лишь 0 – 5 градусов. Днем 13 – 19. Более того, 6 апреля на Юге, 7 апреля на Закарпатье, 8 апреля в Украине 17 – 22 градуса.
Тем временем на высокогорье Карпат ночью 0 – 6 тепла, днем только 5 – 12 градусов.