На выходных 30 – 31 октября украинцы смогут порадоваться сухой и свежей осени. Осадков синоптики не прогнозируют ни в одном регионе.

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Погода в субботу

Теплее всего 30 октября будет в западных областях: Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. В остальных западных регионах будет на градус холоднее.

Меньше всего температура воздуха прогреется на Востоке. Там синоптики прогнозируют +11...+13 градусов, а на Донетчине еще холоднее – +10...+12 градусов. Кстати, на Буковине предупреждают о ночных заморозках.

В Киеве будет свежо – +12...+14 градусов. Ночью температура опустится до +3...+5 градусов.



Прогноз погоды на субботу / Карта Укргидрометцентра

В воскресенье будет холоднее

Если вы хотели прогуляться по городу или осеннему лесу, то советуем не терять время и спланировать это в субботу. Так как в воскресенье в Украине будет уже немного холоднее. На западе температура опустится до +12...+14 градусов.

В других регионах столбики термометров останутся на той же отметке. Однако синоптики предупреждают о ночных заморозках в таких областях:

Черновицкой,

Черкасской,

Луганской,

Харьковской,

Сумской.

Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду во всех регионах.



Прогноз погоды на воскресенье / Карта Укргидрометцентра