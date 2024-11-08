Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Какой прогнозируют зиму в Украине

Говорить о Новом годе еще рано, это можно будет точно сказать буквально через неделю. Но общая тенденция в зимний период сейчас идет к тому, что холодный период в Украине становится все короче и температурные показатели чаще всего у нас выше климатической нормы,

– рассказала она.

Однако, по ее словам, по предварительным расчетам, ноябрь в этом году ожидается близкий к своей климатической норме. Как объясняет синоптик, в таком случае, из-за того, что это месяц перед зимой, то уже могут наступать зимние процессы.

"Мы все же сезонная страна, поэтому не надо исключать того, что могут быть холодный воздух и осадки в виде снега", – сказала Птуха, отметив, что до 14 ноября в большинстве областей прогнозируют погоду без осадков.

Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении скоростью от 3 до 10 метров в секунду, на это будет влиять поле повышенного давления. При таких условиях могут образовываться туманы в ночные и утренние часы.

Уже после 14 ноября будет начинаться перестройка синоптических процессов. Тогда уже ослабнет антициклон, который длительное время обеспечивал спокойную погоду, и с северо-западной стороны в Украину будут приближаться атмосферные фронты, которые скорее всего будут иметь зимний характер.