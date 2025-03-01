Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на начало марта

По прогнозу Кибальчича, в первые дни марта в результате поступления на территорию Украины теплого и влажного воздуха с запада ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом и дождем. Кроме того, не исключены туманы и слабое налипание мокрого снега.

В субботу, 1 марта, ночью на Западе мокрый снег, временами с дождем, днем без существенных осадков. Местами туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью -2 – +3 градуса, днем +3 – +8.

На Севере ночью без существенных осадков, утром и днем будет идти снег и мокрый снег. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -2 – -7, на Сумщине до -10, днем -3 – +2 градуса.

В центральных областях преимущественно без осадков. Только на западе Черкасской и Кировоградской днем пройдет небольшой снег/мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью -2 – -7, днем 0 – +5.

На Юге переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области днем дождь с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4 – +1, днем +2 – +7 градусов.

На Востоке ожидается прохладная и сухая погода. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -8 – -13, днем -4 – +1.

В воскресенье, 2 марта, на Западе будет идти снег, мокрый снег, днем местами с дождем. В Карпатах умеренный снегопад, прогнозирует Кибальчич. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 3 – 8 метров в секунду. Температур ночью -3 – +2, днем -1 – +4 градуса.

На Севере местами будет отмечаться небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Также возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, днем +1 – +6.

В центральных регионах ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью в пределах 0 – -5 градусов, днем +1 – +6.

На Юге местами небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области умеренные осадки. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3 – +2, днем +2 – +7.

На Востоке облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -6 – -11, днем -2 – +3 градуса.