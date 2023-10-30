Все из-за поступления воздушных масс из южных широт. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине прогнозируют аномальное тепло

Синоптик отметил, что время от времени ожидается прохождение атмосферных фронтов и барических котловин. Поэтому могут идти дожди разной интенсивности, местами с грозами. Однако будет аномально тепло.

В конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода. В центральных и южных областях возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.

– подчеркнул Кибальчич.

В понедельник, 30 октября, не будет дождей. Ветер юго-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду.

Ночью 7 – 12 градусов, в северных и Харьковской областях 2-7. Днем 14-19. Кстати, на Юге и Прикарпатье 20 – 23 градуса.

Теплая и сухая погода также сохранится во вторник в большинстве областей. Лишь вечером на Закарпатье пройдут небольшие дожди. Ночью 7 – 12, днем 15 – 20. Однако в южных, центральных областях и Крыму 20 – 25 градусов тепла.

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Какая будет погода в первые дни ноября

Кибальчич отметил, что в среду, 1 ноября, под влиянием Балтийского циклона ночью на Западе, днем на большей части территории Украины, кроме Востока, пройдут дожди. Днем в южных и центральных областях местами с грозами.

Температура воздуха ночью 8 – 13 градусов тепла. На Востоке 4 – 9. Днем 13 – 19, в центральных и южных областях 18 – 23,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что 2 ноября ночью на Востоке Украины, днем на юге Одесщины пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории уже без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Температура воздуха ночью 5 – 10 градусов, днем 10 – 15, на Юге до +18.