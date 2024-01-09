Компания "Николаевоблэнерго" 9 января информирует о критической ситуации в регионе из-за непогоды. Слой льда, достигающий более 5 сантиметров, повлек за собой массовые повреждения линий электропередач.

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Вьюга и гололедица надвигаются

По состоянию на утро вторника, 9 января, в области обесточены 179 населенных пунктов, еще 23 – частично. Восстановительные работы продолжаются, но погодные условия усложняют ситуацию.

Делаем все от нас зависящее, чтобы свести это число (обесточенных населенных пунктов – 24 Канал) до 0,

– заявляют в АО "Николаевоблэнерго".

В то же время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 9 января с вьюгами, гололедицей и шквальным ветром, что может привести к новым вызовам для энергетиков и жителей региона.



В Николаевской области на линии электропередач – глыбы льда / Фото АО "Николаевоблэнерго"

Обратите внимание! Энергетическая компания выражает благодарность жителям за терпение и поддержку, а также за теплые слова в адрес своих специалистов, которые постоянно работают над восстановлением электроснабжения.

В связи с чрезвычайной ситуацией "Николаевоблэнерго" призывает граждан быть осторожными и внимательными к собственной безопасности, особенно во время пребывания на улице.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий непогоды, но точное время возобновления электроснабжения остается неопределенным из-за сложных погодных условий.



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