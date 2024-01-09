Компания "Николаевоблэнерго" 9 января информирует о критической ситуации в регионе из-за непогоды. Слой льда, достигающий более 5 сантиметров, повлек за собой массовые повреждения линий электропередач.
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Вьюга и гололедица надвигаются
По состоянию на утро вторника, 9 января, в области обесточены 179 населенных пунктов, еще 23 – частично. Восстановительные работы продолжаются, но погодные условия усложняют ситуацию.
Делаем все от нас зависящее, чтобы свести это число (обесточенных населенных пунктов – 24 Канал) до 0,
– заявляют в АО "Николаевоблэнерго".
В то же время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 9 января с вьюгами, гололедицей и шквальным ветром, что может привести к новым вызовам для энергетиков и жителей региона.
В Николаевской области на линии электропередач – глыбы льда / Фото АО "Николаевоблэнерго"
В связи с чрезвычайной ситуацией "Николаевоблэнерго" призывает граждан быть осторожными и внимательными к собственной безопасности, особенно во время пребывания на улице.
В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий непогоды, но точное время возобновления электроснабжения остается неопределенным из-за сложных погодных условий.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала
По Украине будет мороз
- Украину охватили январские морозы с температурой до -20 градусов в некоторых регионах. Метеорологи предупреждают о I уровне опасности из-за резкого ухудшения погодных условий. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют значительного потепления.
- Прогноз погоды на ближайшие дни указывает на отсутствие осадков 9-10 января, кроме возможного снега в южных и юго-восточных областях. Ночные температуры будут колебаться от -15 до -21 градуса, а дневные не будут превышать -7 до -12. В южных областях и Закарпатье ожидается от -8 до -14 ночью и от -2 до -7 днем.
- 11 января небольшой снег в большинстве регионов, кроме южной части и Закарпатья, где ожидается мокрый снег. Температура ночью будет составлять от -2 до -8, днем от -3 до +2. Гололедица на дорогах остается потенциальной опасностью.
- 12 января в восточных и южных регионах прогнозируется небольшой снег, в других областях осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться от -7 до -11, дневная от -3 до -6 на Юге и от -5 до -8 в других регионах. На северо-восточном направлении возможно понижение до -12.