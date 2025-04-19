Так, местами пройдут дожди и грозы. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Часть Украины накроют дожди и грозы: где и когда будут значительные осадки

Погода на Пасху

Синоптик отметила, что 20 апреля в Украине будет преобладать переменная облачность, без осадков.

Только в большинстве западных областей кратковременный дождь может быть и отдельные грозы,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Также добавила, что ветер будет восточный, на Западе – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Кстати, погода на Пасху порадует украинцев весенним теплом.

Ночью +7 – +12 градусов, днем остается +19 – +24 градуса, только в Карпатах и на побережьях морей днем немного ниже, – +13 – +18 градусов,

– рассказала представительница Укргидрометцентра.

Погода на Пасху / Скриншот с Укргидрометцентра

Обратите внимание! Уже в четвертый раз Украина будет отмечать Пасху в условиях полномасштабной войны. Многие из нас проведут этот светлый день в родном доме с близкими людьми. Все благодаря нашим защитникам и защитницам, которые уже более 11 лет защищают Родину от российских захватчиков. И делают это независимо от погоды или даты!



Всегда помните о Героях – тех, кто не за праздничным столом, а в окопе и борется за наше будущее. А еще тех, кто находится в российском плену, и тех, кто отдал самое ценное – свои жизни за нашу свободу и независимость.



Помогайте нашим защитникам и защитницам, донатьте и делайте все, что только можете! Верим в нашу победу и приближаем ее вместе!