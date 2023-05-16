Почему же погода стала прохладнее, в эксклюзивном блоге 24 Канала объяснила климатолог, ведущая научная сотрудница Института геофизики Национальной академии наук Украины Светлана Бойченко.

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Май в Украине становится прохладнее

Бойченко отметила, что климат в Украине меняется в унисон с глобальными тенденциями. Интересно, что в последние 120 – 140 лет приземная температура воздуха повысилась на 1,2 – 1,3 градуса в год.

Впрочем, в последнее тридцатилетие потепление интенсифицировалось и температура уже повышается медленнее. В частности, всего 0,2 – 0,4 градуса в год.

Климатолог рассказала, что также некоторые изменения произошли и в сезонном ходе температурного режима и режима увлажнения. Таким образом, зимы стали теплыми и малоснежными, а лета – более жаркими и засушливыми.

Но, например, в последние десятилетия на фоне теплых зим отмечается незначительное похолодание в январе почти на всей территории Украины. Кроме того, май уже несколько лет не балует нас теплом,

– отметила Светлана Бойченко.

Она добавила, что под влиянием глобального изменения климата находятся все регионы Украины. Однако наиболее уязвимыми являются:

горные регионы (Карпаты, Крымские горы);

побережье Черного и Азовского морей;

южные регионы Украины из-за аридизации климатических условий.

К тому же, отметила климатолог, ситуация также осложняется проявлением стихийных явлений.