Январь и май в Украине стали холоднее

Климат меняется в унисон с глобальными тенденциями. За последние 120 – 140 лет приземная температура воздуха повысилась на 1,2 – 1,3 градуса в год. Однако в последнее тридцатилетие потепление интенсифицировалось и температура уже повышается с темпом 0,2 – 0,4 градуса в год.

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Произошли некоторые изменения и в сезонном ходе температурного режима и в режиме увлажнения. Так зимы стали тёплыми и малоснежными, а лета более жаркими и засушливыми.

Но, например, в последние десятилетия на фоне теплых зим отмечается незначительное похолодание в январе почти на всей территории Украины. Кроме того, май уже несколько лет не балует нас теплом.

Под влиянием глобального изменения климата находятся все регионы Украины, правда с определенными региональными особенностями. Наиболее уязвимы к изменению климата и последствиям от них есть:

горные регионы (Карпаты, Крымские горы);

побережье Черного и Азовского морей;

южные регионы Украины из-за аридизации климатических условий.

К тому же ситуация усложняется проявлением стихийных явлений.

Мощное влияние войны на окружающую среду

Важно заметить, что для климата характерна определенная изменчивость и аномальность. Проявления климатических аномалии, неблагоприятных погодных явлений – это естественно. Они были, есть и будут…

Правда, из-за стремительного потепления земная климатическая система находится в возбужденном состоянии. Поэтому аномальные погодные явления (ливни, наводнения, ураганы, аномально высокие температуры) стали масштабнее по территории и мощнее по воздействию.

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На нашу окружающую среду мощное влияние оказывают военные действия. К примеру, климатические эффекты могут быть вызваны увеличением выбросов парниковых газов, из-за интенсификации энергоемкого военного производства в мире. Метеорологические эффекты уже проявятся в виде закисленных или черных дождей из-за загрязнения атмосферы в результате эмиссии продуктов детонации ракет и снарядов, продуктов горения, выбросов газов из передвижных транспортных источников.

Следует сказать и об окружающих эффектах. Речь идет о повреждении ландшафтов и заповедных территорий в результате взрывов, передвижения военной техники, строительства фортификаций и возникновения мощных пожаров.

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Человечество сталкивается с масштабными и мощными вызовами от природы (изменение климата, землетрясения, стихийные явления и т.п.), поэтому следует задуматься и прекратить хищническое отношение к окружающей среде.

Украину ждет больше холода

Вероятно, к концу 21 века температура повысится на 2 – 2,5 градуса. Однако для климата характерны определенные цикличности. Поэтому следующие несколько десятилетий на фоне теплых зим могут проявляться довольно холодные периоды зимой, затяжные прохладные весны и более дождливые лета.

Чтобы минимизировать изменения климата, люди должны уменьшить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде. Это – главная задача по состоянию на сегодня. Думаю, что лучшим подарком нашей планеты будет наша любовь, умеренность и развитие зеленых технологий.