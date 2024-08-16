Где будет лить на этот раз, а в каких регионах снова сильно пригреет, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Погода на 17 августа

В субботу будет переменная облачность. Без осадков, но не везде. Так, в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами будет туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью +14 – +19, а в Одесской области и до +22. Только на Востоке и Северо-Востоке прохладнее, в частности, +11 – +16 градусов. Днем в Украине +28 – +33 градуса.

В южной части и на Кировоградщине местами сильная жара +35 – +36 градусов,

– отметили синоптики.

Добавили, что в Карпатах ночью +12 – +17, днем +21 – +26 градусов.

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Прогноз погоды на 17 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

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