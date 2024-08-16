Где будет лить на этот раз, а в каких регионах снова сильно пригреет, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Погода на 17 августа
В субботу будет переменная облачность. Без осадков, но не везде. Так, в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами будет туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью +14 – +19, а в Одесской области и до +22. Только на Востоке и Северо-Востоке прохладнее, в частности, +11 – +16 градусов. Днем в Украине +28 – +33 градуса.
В южной части и на Кировоградщине местами сильная жара +35 – +36 градусов,
– отметили синоптики.
Добавили, что в Карпатах ночью +12 – +17, днем +21 – +26 градусов.
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Прогноз погоды на 17 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет температура в крупных городах
- Киев +30 – +32
- Ужгород +30 – +32
- Львов +30 – +32
- Ивано-Франковск +30 – +32
- Тернополь +30 – +32
- Черновцы +30 – +32
- Хмельницкий +29 – +31
- Луцк +29 – +31
- Ровно +29 – +31
- Житомир +30 – +32
- Винница +30 – +32
- Одесса +32 – +34
- Николаев +32 – +34
- Херсон +32 – +34
- Симферополь +32 – +34
- Кропивницкий +32 – +34
- Черкассы +30 – +32
- Чернигов +27 – +29
- Сумы +27 – +29
- Полтава +29 – +31
- Днепр +28...+30
- Запорожье +30 – +32
- Донецк +27 – +29
- Луганск +26 – +28
- Харьков +28 – +30