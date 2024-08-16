Де литиме цього разу, а в яких регіонах знову сильно пригріє, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Погода на 17 серпня

У суботу буде мінлива хмарність. Без опадів, але не всюди. Так, у більшості західних областей та на Вінниччині вдень подекуди пройде короткочасний дощ, гроза.

У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі +14 – +19, а на Одещині й до +22. Тільки на Сході та Північному Сході прохолодніше, зокрема, +11 – +16 градусів. Вдень в Україні +28 – +33 градуси.

У південній частині та на Кіровоградщині місцями сильна спека +35 – +36 градусів,

– зазначили синоптики.

Додали, що в Карпатах вночі +12 – +17, вдень +21 – +26 градусів.

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Прогноз погоди на 17 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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