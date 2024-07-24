В то же время в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, синоптики отмечаются, что днем 24 июля, а также в течение 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будут грозы, в отдельных районах будут бушевать шквалы ветра и град, поэтому там объявлен І уровень опасности, желтый.
Смотрите также Грозы, град и шквалы ветра: синоптики сделали штормовое предупреждение для части областей
Какой будет погода в Украине 25 июля
По данным синоптиков, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях небо будет облачным с прояснениями. Жителей вышеупомянутых регионов ожидают кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
На западе страны местами будут наблюдаться значительные дожди. Для остальной части территории обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер, согласно прогнозам, будет двигаться преимущественно в восточном направлении, в западных областях – северо-западном. Скорость будет достигать около 3 – 8 метров в секунду.
Температура в южной части ночью 18 – 23 градусов, днем 27 – 32 градуса; на остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 25 – 30 градусов, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19 – 24 градуса (в Карпатах ночью 9 – 14 градусов, днем 14 – 19 градусов),
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Предупреждение о пожарной опасности
По данным синоптиков, в течение 24 – 27 июля в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей, в частности 24 июля и в Тернопольской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому советуем вести себя осторожно.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +21...+23
- Луцк – +20...+22
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +27...+29
- Чернигов – +27...+29
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +27...+29
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +27...+29.
Прогноз погоды в Украине 25 июля / Карта Укргидрометцентра