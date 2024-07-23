И произойдет это уже завтра, 24 июля. Для части областей синоптики прогнозируют грозы, а иногда град и сильные порывы ветра.

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В Укргидрометцентре сделали штормовое предупреждение

В Украине на 24 июля объявили штормовое предупреждение для западных областей. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Поэтому советуем местным запастись зонтиками.

24 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении синоптиков.

Из-за непогоды в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях объявили І уровень опасности, желтый.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / Карта Укргидрометцентра

Накануне синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что уже в ближайшие дни почти половину Украины охватят значительные дожди, которые будут сопровождаться грозами и даже градом. По его словам, 25 июля также стоит ожидать грозовые дожди ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных регионах.