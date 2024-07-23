І станеться це вже завтра, 24 липня. Для частини областей синоптики прогнозують грози, а подекуди град та сильні пориви вітру.

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В Укргідрометцентрі зробили штормове попередження

В Україні на 24 липня оголосили штормове попередження для західних областей. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру. Тож радимо місцевим запастися парасольками.

24 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Через негоду у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях оголосили І рівень небезпеки, жовтий.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / Карта Укргідрометцентру

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що вже найближчими днями майже половину України охоплять значні дощі, які супроводжуватимуться грозами та навіть градом. За його словами, 25 липня також варто очікувати грозові дощі вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних регіонах.