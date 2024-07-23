Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. Коли варто очікувати на потужну негоду та жителям яких областей варто бути обережними, передає 24 Канал.

Дивіться також Ситуація зі спекою з кожним роком може тільки погіршуватися, – Укргідрометцентр

Негода в Україні

Вже у середу, 24 липня, у західних областях та місцями на Київщині прогнозують дощі з грозами. Також вдень на Заході очікують місцями град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду. В інших регіонах же буде без істотних опадів.

Погода на 24 липня 2024 / фото Укргідрометцентр

Однак негода триватиме й наступного дня. У четвер, 25 липня грозові дощі очікують вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних регіонах. Кібальчич зазначає, що вони супроводжуватимуться градом та шквалами 15 – 20 метрів за секунду.

Погода на 25 липня 2024 / фото Укргідрометцентр

Зазначається, що 24 липня температура повітря вночі прогріватиметься до +14…+19, а вдень сягатиме +25…+30. Водночас у центральних та південних регіонах вночі тепліше – +18…+23, а вдень +30…+35. Температура 25 липня вночі переважно коливатиметься в межах +14…+19, в вдень +23…+28. Проте центральних, південних та східних областях вночі +17…+22, вдень +29…+34.

До слова, за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, посилення спеки щонайменше до 25 липня в Україні не очікується. У багатьох регіонах температура повітря триматиметься нижче +30 градусів, а в деяких районах вдень навіть до +22 градусів. Виняток становить південь, де температура повітря сягатиме +33 градусів.