Та чи буде знову посилення спеки, якої погоди чекати найближчими днями, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ситуація зі спекою з кожним роком може тільки погіршуватися, – Укргідрометцентр

Аномальна спека в Україні

Напередодні синоптики прогнозували, що упродовж 21 – 23 липня температура у західних і північних областях вночі сягатиме +13 – +19 градусів, вдень +24 – +29. На решті території України вночі +17 – +22. На Півдні до +25 градусів. Вдень +28 – +34.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, посилення спеки щонайменше до 25 липня в Україні не очікується. Так, у більшості областей навіть менш ніж +30, подекуди вдень +22. Тільки на Півдні до +33 градусів.

Важливо Смерть у потязі: чому у вагонах УЗ пекельна спека, чи є кондиціонери і як діяти пасажирам

Орієнтовний прогноз погоди на 25 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, напередодні синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що сильних змін у погоді найближчими днями не буде. Різке зниження температури не очікується, втім, спека дещо послабиться, і вже не буде таких екстремальних температур.

Водночас синоптики зазначила, що все одно будуть досить-таки високі значення температури, більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні.

В Укргідрометцентрі також заявили, що ситуація зі спекою з кожним роком усе погіршується. На території нашої держави й Південно-Східної Європи, а ще у США по західному узбережжю зафіксовані найвищі значення температур за всю історію спостережень певних метеостанцій.

"І така тенденція зберігається. З року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять", – зазначила Наталія Птуха.

Також синоптикиня зауважила, що впродовж останнього року кожен місяць ставав аномально теплий. Дуже високі значення температур спостерігалися майже по всій земній кулі. До речі, вже на 1,5 градуса перевищено прогнозовану температуру зими.