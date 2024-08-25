Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже со вторника начнется снижение температуры. Поэтому в конце августа сильная жара пойдет на спад.

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Прогноз погоды в Украине

Согласно данным Укргидрометцентра, в Украине завтра будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, в южной части днем ожидаются порывы 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, одновременно на юге страны будет достигать до 23 градусов. Днем синоптики прогнозируют 29 – 34 градуса (на высокогорье Карпат 22 – 27 градуса). Кроме того, в южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов.

Температура в крупных городах

  • Киев +31 – +33
  • Ужгород +31 – +33
  • Львов +31 – +33
  • Ивано-Франковск +31 – +33
  • Тернополь +31 – +33
  • Черновцы +31 – +33
  • Хмельницкий +32 – +34
  • Луцк +28 – +30
  • Ровно +29 – +31
  • Житомир +31 – +33
  • Винница +33 – +35
  • Одесса +29 – +31
  • Николаев +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Симферополь +28 – +30
  • Кропивницкий +34 – +36
  • Черкассы +33 – +35
  • Чернигов +31 – +33
  • Сумы +31 – +33
  • Полтава +32 – +34
  • Днепр +33 – +35
  • Запорожье +32 – +34
  • Донецк +32 – +34
  • Луганск +31 – +33
  • Харьков +32 – +34


Погода в Украине на 26 августа / Карта "Укргидрометцентра"