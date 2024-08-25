Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка почнеться зниження температури. Тож наприкінці серпня сильна спека піде на спад.

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Прогноз погоди в Україні

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні завтра буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде рухатися у північно-східному напрямку, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, у південній частині вдень очікують пориви 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься у межах 14 – 19 градусів, водночас на півдні країни сягатиме до 23 градусів. Вдень синоптики прогнозують 29 – 34 градуси (на високогір`ї Карпат 22 – 27 градуси). Крім того, у південних і центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів.

Температура у великих містах

  • Київ +31 – +33
  • Ужгород +31 – +33
  • Львів +31 – +33
  • Івано-Франківськ +31 – +33
  • Тернопіль +31 – +33
  • Чернівці +31 – +33
  • Хмельницький +32 – +34
  • Луцьк +28 – +30
  • Рівне +29 – +31
  • Житомир +31 – +33
  • Вінниця +33 – +35
  • Одеса +29 – +31
  • Миколаїв +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Сімферополь +28 – +30
  • Кропивницький +34 – +36
  • Черкаси +33 – +35
  • Чернігів +31 – +33
  • Суми +31 – +33
  • Полтава +32 – +34
  • Дніпро +33 – +35
  • Запоріжжя +32 – +34
  • Донецьк +32 – +34
  • Луганськ +31 – +33
  • Харків +32 – +34


Погода в Україні на 26 серпня / Карта "Укргідрометцентру"