Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка почнеться зниження температури. Тож наприкінці серпня сильна спека піде на спад.

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Прогноз погоди в Україні

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні завтра буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде рухатися у північно-східному напрямку, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, у південній частині вдень очікують пориви 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься у межах 14 – 19 градусів, водночас на півдні країни сягатиме до 23 градусів. Вдень синоптики прогнозують 29 – 34 градуси (на високогір`ї Карпат 22 – 27 градуси). Крім того, у південних і центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів.

Температура у великих містах

Київ +31 – +33

Ужгород +31 – +33

Львів +31 – +33

Івано-Франківськ +31 – +33

Тернопіль +31 – +33

Чернівці +31 – +33

Хмельницький +32 – +34

Луцьк +28 – +30

Рівне +29 – +31

Житомир +31 – +33

Вінниця +33 – +35

Одеса +29 – +31

Миколаїв +34 – +36

Херсон +34 – +36

Сімферополь +28 – +30

Кропивницький +34 – +36

Черкаси +33 – +35

Чернігів +31 – +33

Суми +31 – +33

Полтава +32 – +34

Дніпро +33 – +35

Запоріжжя +32 – +34

Донецьк +32 – +34

Луганськ +31 – +33

Харків +32 – +34



Погода в Україні на 26 серпня / Карта "Укргідрометцентру"