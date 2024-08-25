Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка почнеться зниження температури. Тож наприкінці серпня сильна спека піде на спад.
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Прогноз погоди в Україні
Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні завтра буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде рухатися у північно-східному напрямку, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, у південній частині вдень очікують пориви 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься у межах 14 – 19 градусів, водночас на півдні країни сягатиме до 23 градусів. Вдень синоптики прогнозують 29 – 34 градуси (на високогір`ї Карпат 22 – 27 градуси). Крім того, у південних і центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +31 – +33
- Ужгород +31 – +33
- Львів +31 – +33
- Івано-Франківськ +31 – +33
- Тернопіль +31 – +33
- Чернівці +31 – +33
- Хмельницький +32 – +34
- Луцьк +28 – +30
- Рівне +29 – +31
- Житомир +31 – +33
- Вінниця +33 – +35
- Одеса +29 – +31
- Миколаїв +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Сімферополь +28 – +30
- Кропивницький +34 – +36
- Черкаси +33 – +35
- Чернігів +31 – +33
- Суми +31 – +33
- Полтава +32 – +34
- Дніпро +33 – +35
- Запоріжжя +32 – +34
- Донецьк +32 – +34
- Луганськ +31 – +33
- Харків +32 – +34
Погода в Україні на 26 серпня / Карта "Укргідрометцентру"