Коли ж чекати послаблення спеки й чи буде різке похолодання наприкінці серпня, передає 24 Канал.

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Коли відступить сильна спека

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, з 25 по 27 серпня. Зазначили, що вночі +14 – +25 градусів, у неділю на Заході та Півночі +12 – +17 градусів. Вдень +29 – +34.

У південних, центральних, 25 серпня і в східних областях сильна спека +35 – +37 градусів,

– розповіли синоптики.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка почнеться зниження температури. У середу, 28 серпня, в Україні очікується максимум +32 градуси. До речі, такі ж показники, ймовірно, будуть і 29 серпня. Тож наприкінці серпня сильна спека піде на спад.

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Прогноз погоди на 25 – 29 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру