Какую температуру ждать на следующей неделе, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, будет ли резкое изменение погоды до конца месяца.

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Прогноз погоды на неделю

Эксперт писал, что территория Украины будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается довольно-таки стабильная погода, без резких колебаний температуры и стихийных явлений.

Только на Западе периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей. В отдельные дни также возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температурный фон в целом по стране ожидается близко к норме, в южной части выше нормы на 2 – 4 градуса,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 24 июня, ночью +16 – +21, днем +24 – +29 градусов. Только на Юге и в Крыму до +32. тем временем на Западе ночью +10 – +15, днем +19 – +24.

Во вторник ночью +12 – +17, днем +22 – +27. В южной части местами до +31.

В среду, 26 июня, температура воздуха ночью +12 – +17 градусов, днем +22 – +27. На крайнем Юге до +30 градусов.

Далее, в четверг, ночью +12 – +17, днем +24 – +29. Кстати, такая же температура ожидается в Украине в пятницу.

В последние выходные июня будет несколько теплее. Так, в субботу ночью +12 – +17, днем +24 – +29. В воскресенье, 30 июня, +13 – +18 и +28 – +33 соответственно.

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