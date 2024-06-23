Яку температуру чекати наступного тижня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, чи буде різка зміна погоди до кінця місяця.
Дізнайтеся вже зараз Скільки ще днів в Україні будуть сильні зливи, грози, град і шквали
Прогноз погоди на тиждень
Експерт писав, що територія України перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску. Тож очікується досить-таки стабільна погода, без різких коливань температури та стихійних явищ.
Тільки на Заході періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів. В окремі дні також можливі град та шквалисте посилення вітру.
Температурний фон загалом у країні очікується близько до норми, у південній частині вище за норму на 2 – 4 градуси,
– зазначив Кібальчич.
У понеділок, 24 червня, вночі +16 – +21, вдень +24 – +29 градусів. Лише на Півдні та в Криму до +32. тим часом на Заході вночі +10 – +15, вдень +19 – +24.
У вівторок вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. У південній частині подекуди до +31.
У середу, 26 червня, температура повітря вночі +12 – +17 градусів, вдень +22 – +27. На крайньому Півдні до +30 градусів.
Далі, у четвер, вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. До речі, така ж температура очікується в Україні в п'ятницю.
В останні вихідні червня буде дещо тепліше. Так, у суботу вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. У неділю, 30 червня, +13 – +18 та +28 – +33 відповідно.
Через негоду знеструмлені 500 населених пунктів
- У Міненерго повідомили, що через негоду знеструмлені понад 500 населених пунктів.
- У Львівській області вимикалися повітряні лінії та підстанції обленерго.
- Вранці 23 червня грозовий фронт проходив через Чернівецьку область. Вимикалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі.
- Також через грозу Заході вимкнулась високовольтна повітряна лінія оператора системи передачі. Відключення призвело до перевантаження внутрішніх перетинів електромережі. Для запобігання системній аварії застосували короткочасне екстрене відключення.