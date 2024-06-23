Яку температуру чекати наступного тижня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, чи буде різка зміна погоди до кінця місяця.

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Прогноз погоди на тиждень

Експерт писав, що територія України перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску. Тож очікується досить-таки стабільна погода, без різких коливань температури та стихійних явищ.

Тільки на Заході періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів. В окремі дні також можливі град та шквалисте посилення вітру.

Температурний фон загалом у країні очікується близько до норми, у південній частині вище за норму на 2 – 4 градуси,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 24 червня, вночі +16 – +21, вдень +24 – +29 градусів. Лише на Півдні та в Криму до +32. тим часом на Заході вночі +10 – +15, вдень +19 – +24.

У вівторок вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. У південній частині подекуди до +31.

У середу, 26 червня, температура повітря вночі +12 – +17 градусів, вдень +22 – +27. На крайньому Півдні до +30 градусів.

Далі, у четвер, вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. До речі, така ж температура очікується в Україні в п'ятницю.

В останні вихідні червня буде дещо тепліше. Так, у суботу вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. У неділю, 30 червня, +13 – +18 та +28 – +33 відповідно.

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